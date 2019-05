Santa Palomba: colpo in banca, entrano dalla porta anti panico e rubano cassaforte

Due colpi in pochi giorni. Modalità simili tanto che i Carabinieri stanno indagando senza escludere che a commettere questi furti sia la stessa banda. Dopo l'episodio a Pavona, infatti, i ladri hanno fatto nuovamente visita ad una filiale del Banco di Credito Cooperativo, questa volta in via Ardeatina, a Santa Palomba.

Il furto si è consumato intorno all'una, nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Secondo una ricostruzione la banda, almeno 4 persone, è entrata da una porta antipanico sul retro, rispetto l'ingresso principale della Bcc. Una volta dentro, hanno scardinato la cassaforte all'interno delle postazioni delle casse e sono fuggiti.

Un colpo messo a segno con le stesse modalità di quello avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 maggio, a soli 10 chilometri di distanza. Da capire come i malviventi siano potuti entrare nell'esercizio e se, come sembre, ci sia un collegamento tra i due episodi. Sul caso indagano i Carabinieri dell'Aliquota di Pomezia che, dopo i rilievi del caso, hanno acquisto le immagini di video sorveglianza e avviato le indagini.