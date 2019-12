Talenti, sfondano vetrata della banca con auto ariete: banda di ladri scappa con 40mila euro

Con un'auto hanno sfondato la vetrata della filiale della Banca del Fucino, sono entrati nell'istituto di credito, hanno caricato il roller cash e sono fuggiti. Un colpo, secondo le prime stime, da 40 mila euro.

E' quanto successo nella notte del 6 dicembre in via Ugo Ojetti 496, a Talenti. L'allarme della banca è scattato intorno all'1:20. Sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro che indagano sul caso.

Da quanto emerso la banda, composta da almeno tre elementi, dopo aver rubato la cassa continua è quindi fuggita a bordo della stessa vettura usata come auto ariete per fare irruzione nella filiale. E' caccia ai ladri.