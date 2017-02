Cronaca Sacrofano / Via dello Stadio, 90

Furto con spaccata alla Bper Banca: malviventi fuggono con la cassaforte

In cinque hanno colpito nella notte nella banca di Sacrofano in via dello Stadio. Immediato l'allarme lanciato dai residenti che hanno avvertito i Carabinieri, giunti sul posto per le indagini