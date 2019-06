Entrano in banca dalla porta di emergenza e rubano cassaforte: terzo colpo in 20 giorni

Per fuggire hanno lasciato la porta aperta bloccandola con un secchione della spazzatura. E' questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti del Commissariato Albano dopo il terzo furto, in 20 giorni, ad una filiale della Banca del Credito Cooperativo.

Anche questa volta, come quella tra il 14 e il 15 maggio scorso, il colpo è stato messo a segno all'istituto in via del Mare, a Pavona, nella filiale Bcc Castelli Romani Tuscolo a Castelgandolfo. La banda, ancora una volta, ha messo a segno il furto con l'ormai solito modus operandi.

Dopo essere entrati dalla porta di emergenza, le persone incappucciate e hanno portato via la cassa roller cash interna, quindi la fuga verso la via Appia, con un Opel Corsa. A notare l'auto, in zona Frattocchie, anche i Carabinieri in supporto. Dei ladri, però, nessuna traccia.

La scientifica giunta da Roma ha svolto i rilievi. Un altro furto con le stesse modalità si era consumato intorno all'una, nella notte tra il 16 e il 17 maggio, anche alla Bcc di via Ardeatina a Santa Palomba. Da capire come i malviventi siano potuti entrare nell'esercizio e se, come sembra, ci sia un collegamento tra i tre episodi. Al momento nessuna pista è esclusa.