Fanno esplodere bancomat e fuggono: caccia ad una banda

Hanno agito in pochi minuti. Prima il boato, poi l'esplosione e quindi la fuga. E' successo nella notta dell'11 gennaio, a La Rustica, dove ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Banca del Credito Cooperativo, fuggendo poi con il bottino. A dare l'allarme che ha allertato gli agenti di polizia.

I poliziotti, giunti immediatamente in via della Rustica 235, non hanno però trovato i ladri, già fuggiti a bordo di due auto. Secondo i primi riscontri, non è escluso che malviventi abbiano fatto saltare il bancomat con un gas.

L'esplosione, tuttavia, è stata solo esterna ma ha danneggiato parte dell'istituto di credito. Gli inquirenti indagano per risalire agli autori del tentato furto in banca: si tratta di almeno tre uomini.