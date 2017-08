Esquilino: rubano bagagli dall'auto di turisti, arrestati

Rubavano bagagli dall'auto di turisti in visita a Roma. Dopo l'arresto di due giorni fa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due cittadini magrebini, di 39 e 40 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso di bagagli dall'auto di una famiglia cinese.

Ieri sera, i Carabinieri, nel transitare in via Carlo Alberto, zona piazza Vittorio, hanno sorpreso i due mentre scappavano con alcuni bagagli in mano, che avevano poco prima asportato da una vettura di grossa cilindrata parcheggiata in strada, dopo aver forzato la portiera anteriore, con attrezzi da scasso.

I due stranieri sono stati immediatamente bloccati, la refurtiva recuperata e successivamente riconsegnata al proprietario, un cittadino della Repubblica popolare cinese di 41 anni. Dopo l’arresto la coppia di ladri è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo.