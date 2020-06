Ladro d'auto all'Eur: trovato nella vettura dopo aver rotto il finestrino

E' stato beccato con le mani nel sacco, proprio mentre era impegnato a rubare. I carabinieri della stazione Cecchignola hanno per questo motivo arrestato un 36enne di origini sinti, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di tentato furto aggravato.

L'uomo, dopo aver infranto il finestrino posteriore destro di un'auto parcheggiata in via dell'Umanesimo, è riuscito ad accedere all’interno dell’abitacolo.

Una pattuglia di Carabinieri, in transito in quel momento, ha notato il 36enne mentre si stava rannicchiando sui sedili anteriori ed è immediatamente intervenuta.

I militari hanno, quindi, bloccato il 36enne mentre stava tentando di mettere in moto l'auto. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.