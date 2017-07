Flaminio: distruggono vetro di un van per rubare una borsa, arrestati

Quattro ladri accomunati dagli stessi intenti: 'ripulire' le auto in sosta di quanto contenuto al loro interno. In tutti i casi li accomuna il danneggiamento del mezzo preso di mira, a cui i vari proprietari nel migliore dei casi hanno dovuto far cambiare il vetro infranto. Sono infatti quattro i 'predoni' di auto fermati nelle ultime 24 ore dagli agenti di polizia.

Van nel mirino al Flaminio

Ultimi ladri ad essere bloccati sono due cittadini stranieri, residenti un una baraccopoli della Capitale. I fatti intorno alle 19:30 di domenica pomeriggio in via dei Campi Sportivi, al Flaminio. Qui gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato i due malviventi per aver rubato un borsa dall’interno di un van lì parcheggiato. Per compiere il furto i due hanno danneggiato la vettura e spaccato il vetro di uno sportello posteriore. Fermati i ladri sono stati portati al commissariato Ponte Milvio ed identificati.

Ladro a Castro Pretorio

Poche ore dopo, intorno alla mezzanotte, a finire in manette per lo stesso reato è stato un cittadino tunisino di 44 anni, fermato sempre dagli uomini delle volanti per aver tentato di rubare dall’interno di un’auto parcheggiata in via Volturno, zona Termini-Castro Pretorio. Il tunisino, per compiere il reato, ha infranto un finestrino.

Ladro d'auto a Fidene

In tarda mattinata, sempre di ieri 30 luglio, a finire in manette per tentato furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale è stato un algerino di 53 anni, fermato dagli agenti di polizia del commissaraito di via Enriquez in zona Fidene. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato sorpreso dai poliziotti mentre cercava di forzare la porta di un furgone con un cacciavite. Accortosi degli agenti l’algerino, è scappato via a bordo di un auto poi risultata rubata, raggiunto dopo un breve inseguimento, l’uomo ha tentato di aggredire anche gli agenti.