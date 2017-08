Vitinia: saccheggiano auto in sosta alla stazione fermata famiglia di ladri

Sono stati sorpresi a saccheggiare auto in sosta presso la stazione Vitinia della Roma-Lido. Nei guai madre e figlia, rispettivamente di 40 e 16 anni, e un 20enne, tutti romani, già noti alle Forze dell'Ordine, per furto aggravato di un furgone e arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia.

Nella tarda mattinata di mercoledì, i militari in abiti civili, già appostati nel parcheggio nei pressi della stazione Vitinia, fingendosi dei pendolari, hanno individuato i tre malviventi, a bordo di un veicolo, aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta.

I Carabinieri hanno così deciso di seguirli a distanza monitorando tutti i loro movimenti. Poco dopo si sono accostati ad un furgone in sosta, hanno prima verificato se fosse chiuso o meno, poi gli altri due lo hanno raggiunto ed hanno iniziato a forzare lo sportello: i militari a questo punto hanno deciso di intervenire bloccandoli in flagranza.



La minorenne è stata accompagnata presso il centro di accoglienza di Roma Virginia Agnelli mentre, l’uomo e la donna sono stati accompagnati presso il Tribunale di Roma, dove a seguito della convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà mentre la donna è stata sottoposta all’obbligo di firma.