Sorpresi a rubare su un'auto in sosta, arrestati tre ospiti del centro d'accoglienza

Tre ospiti del centro accoglienza di Monteverde sono stati arrestati dai carabinieri per furto. A fermare i tre cittadini di origine bosniaca, di 18, 20 e 22 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine ed alloggiati presso l'area di via Bernando Ramazzini, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. Dovranno rispondere di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Furto su auto in sosta in via Portuense

Ieri pomeriggio, transitando in via Portuense, all’altezza del civico 331, i Carabinieri hanno notato i giovani che dopo aver infranto con una punta da trapano il vetro posteriore di un’autovettura in sosta, stavano asportando due valigie e altri oggetti personali custoditi all’interno del portabagagli.

In manette ospiti del centro accoglienza di via Ramazzini

Alla vista dei militari, i ladri si sono dati alla fuga a piedi ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al proprietario, 51enne di Colleferro. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.