Nomentano, cesoia e coltello a roncola: così rubava nelle auto parcheggiate

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, la scorsa notte, i carabinieri hanno individuato e arrestato un 25enne di Fiumicino, per "tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli".

Il giovane è stato notato mentre armeggiava su uno sportello di una Nissan parcheggiata in via Matilde di Canossa, da una pattuglia di Carabinieri che transitava in quel momento. I militari hanno arrestato la marcia e sono intervenuti tempestivamente bloccando il ladro.

La perquisizione sul posto, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare uno scalda collo e uno zuccotto, indossati dal 25enne per celare il volto, una cesoia e un coltello a roncola. L’arrestato è stato accompagnato in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.