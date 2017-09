Ruba tra le auto in sosta: arrestato dai vigili

E' stato sorpreso mentre stava saccheggiando da un'auto in sosta in via Opita Oppio. Ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia Locale, ha arrestato per rapina un cittadino italiano di 54 anni, residente a Roma.

Gli agenti sono stati chiamati intorno alle 18, quando il proprietario di una Fiat Punto si era accorto che il cofano posteriore della sua auto era aperto e una persona stava rovistando al suo interno.

Datosi alla fuga, l'uomo è stato rintracciato poco dopo dalla pattuglia del VII Gruppo Tuscolano, che lo ha bloccato e arrestato per rapina.

Portato presso il Comando di piazza Cinecittà, sono emersi numerosi precedenti penali a suo carico per furto e ricettazione. Questa mattina il rito per direttissima presso il tribunale di piazzale Clodio.