Eur: ruba un'auto ma non si accorge del cane a bordo, poi tenta la fuga

Ha rubato un'auto all'Eur ma non si è accorto della presenza di un cane a bordo. E' accaduto sabato. Qui il ladro, dopo essersi impossessato del mezzo parcheggiato in viale America, ha cercato di dileguarsi in tutta fretta. Non aveva fatto i conti, però, con l’antifurto satellitare e con il fatto che a bordo non era solo. A fargli compagnia Yuppie, un piccolo maltese, che attendeva la proprietaria scesa per un veloce prelievo al bancomat.

Furto auto con cane dentro

Intercettato dagli agenti in via Ostiense, l’uomo ha iniziato la sua forsennata fuga, prima in auto e poi, vedendosi braccato, a piedi, abbandonando per strada il mezzo. Ha cercato invano di far perdere le proprie tracce, nascondendosi dapprima tra i passanti di un mercato e, successivamente, scavalcando un cancello all’interno di un giardino privato. Raggiunto dai poliziotti del Commissariato Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro, bloccato ed identificato per un cittadino cileno di 41 anni è stato poi arrestato. Autovettura e cagnolino sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria.