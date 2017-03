Ruba un'auto: incastrato dalle immagini di videosorveglinza della strada

E' stato riconosciuto dal proprietario dell'auto rubata grazie alla visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza di Bellegra, Comune dell'alta Valle dell'Aniene. Per questo i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 42enne della "Città dei panorami", con precedenti, con l’accusa di furto aggravato di autovettura. Al termine delle indagini il ladro è stato arrestato mentre l'auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.

CONTROLLI IN VALLE ANIENE - L'arresto è arrivato nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale e di contrasto all’illegalità diffusa messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Subiaco. Durante le verifiche scattate sulle principali arterie stradali della zona dove sono stati organizzati dei posti di controllo, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero una 40enne per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed altre due persone di 33 e 54 anni per guida in stato di ebbrezza. Un giovane straniero è stato deferito per possesso ingiustificato di arma bianca dopo essere stato sorpreso con un coltello con lama lunga 24 centimetri.

CONSUMO DI DROGHE - Sul fronte del contrasto allo spaccio e al consumo di droghe, i Carabinieri della Stazione di Arsoli hanno denunciato a piede libero un cittadino tiburtino di 26 anni, incensurato, per detenzione ai fini spaccio di hashish e marijuana. Il giovane è stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi della locale stazione ferroviaria. Nel corso della perquisizione domiciliare, oltre ad ulteriori modiche quantità di stupefacente, è stato rinvenuto tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Sono sette infine le persone all'Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.