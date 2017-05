Pigneto: risveglio amaro all'asilo nido, rubati i generi alimentari del Bosco Incantato

La chiamata ai carabinieri è stata fatta dal personale scolastico che questa mattina ha riaperto l'asilo nido dopo la chiusura per il weekend. A ricevere la 'visita' dei ladri la scuola del Bosco Incantato di via Gentile da Mogliano, in zona Pigneto-Prenestino. Allertato il 112 sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della Compagnia Roma Casilina che hanno appurato il furto di svariati generi alimentari, prelevati da ignoti nella zona cucina della scuola dell'infanzia dopo aver forzato una finestra dell'istituto scolastico del V Municipio.

RISVEGLI AMARI - Un risveglio amaro non nuovo quello del Bosco Incantato, che già nel lungo weekend dello scorso Primo Maggio aveva subito la visita di altri ladri. Sul caso indagano i carabinieri. Preoccupati, i genitori dei piccoli studenti hanno inviato una lettera all'assessore municipale per denunciare lo stato di insicurezza della scuola alla luce dei due furti consecutivi subiti in questo mese di maggio.