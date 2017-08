Scuola di ladri a Trastevere: svaligia casa e insegna ad allieve di 9 e 12 anni come rubare

Insegnava sul "campo" alla sue allieve. Così un 14enne di origini serbe, considerato un vero e proprio guru dei furti in appartamento, mostrava a due sue allieve di 9 e 12 anni come rubare nelle case. A scoprire le loro intenzioni i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Il "topo d'appartamento", nonostante la sua giovane età, vanta un curriculum tale da poter insegnare il mestiere alle nuove leve: così, nel tardo pomeriggio di ieri, la "scuola di ladri" è entrata in azione in via Portuense 95. Evidentemente durante il "tirocinio" qualcosa è andato storto e il proprietario della casa, un cittadino filippino, li ha scoperti e messi in fuga, allertando il 112.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono riusciti ad intercettare i tre, tutti provenienti dal campo nomadi di Tor Bella Monaca, a poca distanza dalla casa. Il 14enne è stato arrestato e portato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre le due minorenni, non imputabili, sono state affidate ad una casa famiglia della Capitale.