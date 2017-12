Condomini sentono rumori nel palazzo e fanno arrestare topo d'appartamento

Sono stati i condomini allertati dagli strani rumori che provenivano da un appartamento dello stabile a chiamare la polizia. Così un ladro è stato arrestato intorno alle 20:00 di sabato 9 dicembre a Prati. Dopo aver provato a forzare la serrattura di un'abitazione di via Monte Zebio i residenti hanno segnalato quanto stesse accadendo ad una pattuglia della polizia di Stato del commissariato Borgo, che proprio in quel momento transitava sulla strada. Bloccato il ladro ed identificato in un minorenne, il topo d'appartamento è stato quindi arrestato.

Ladri appartamento al Salario

Poco dopo, intorno alle mezzanotte di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Vescovio, hanno arrestato due giovani di etnia rom, un 23enne ed un minore. I due, sono stati sorpresi mentre tentavano di entrare in un’abitazione in zona Salario. Accompagnati negli uffici di Polizia, dovranno rispondere di tentato furto in concorso.