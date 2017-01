Nomentano, saccheggiano appartamento al 2° piano: denunciati ladri di 14 e 15 anni

Avevano saccheggiato un appartamento ma sono stati fermati. Gli autori del gesto due ladri drispettivamente di 14 e 15 anni, provenienti dall’insediamento di via di Salone, fermati nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli. I giovani sono stati denunciati a piede libero.

L'ALLARME - Una segnalazione giunta al 112 ha allertato i militari su rumori e movimenti sospetti provenienti da un appartamento al 2° piano di un condominio di via Fracastoro. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto hanno intercettato e bloccato i due giovani nomadi mentre stavano tentando di fuggire dallo stabile.

LA REFURTIVA - In loro possesso, oltre a vari arnesi per lo scasso, è stata trovata la somma di 300 euro circa appena rubata dall'appartamento visitato. di proprietà di un 55enne originario di Napoli, ma da tempo residente a Roma, al momento non presente nella casa. I ladruncoli erano riusciti a penetrare nell’appartamento dopo aver forzato una finestra.

DENUNCIATI - Gli arnesi per lo scasso e il denaro sono stati sequestrati, mentre i nomadi, dopo essere stati accompagnati in caserma per essere deferiti all’Autorità Giudiziaria, sono stati affidati ai rispettivi familiari.