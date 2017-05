Garbatella: sorpreso a saccheggiare appartamento, 57enne in manette

E' stato sorpreso a saccheggiare un appartamento di via Ciamarra. Un uomo di 57 anni, di origini sarde, è stato così arrestato in zona Garbatella dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Il 57enne, probabilmente in compagnia di un altro complice riuscito a fuggire, ha danneggiato la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento, riuscendo ad introdursi all’interno. Sfortunatamente per lui però un condomino ha udito il trambusto ed ha chiamato il 112.

I Carabinieri arrivati sul posto, dopo pochi minuti, hanno bloccato l'uomo ancora all'interno dell'appartamento ed hanno recuperato l'intera refurtiva, sequestrando gli arnesi utilizzati per scassinare la porta. Il ladro è stato portato in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.