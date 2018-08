"Ci sono i ladri in casa del mio vicino": rubano collezione di monete da 2 Euro e fuggono

"Correte, stanno rubando nell'appartamento del mio vicino". Questa la chiamata giunta al Numero Unico per le Emergenze. A denunciare il furto in una abitazione in zona Settecamini, un residente di via Casal Bianco. Sul posto, poco dopo le 5 del mattino di oggi 27 agosto, sono giunti gli agenti del commissariato San Basilio e del Reparto Volanti.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno notato due ladri fuggire. Mentre uno si è dato alla fuga, il complice è stato fermato. Si tratta di un romeno di 43 anni già noto alle forze dell'ordine.

Il ladro aveva con sè ancora la refurtiva: una preziosa collezione di monete da 2 Euro raffiguranti stemmi dei paesi della Comunità Europea e vari elementi celebrativi. Due di queste monete il ladro le aveva nascoste anche in tasca. Un bottino di circa 372 euro complessive. Il ladro è stato arrestato.