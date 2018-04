Ladri in casa e complice a far da 'palo' sull'albero: furto sventato dall'antifurto collegato al telefono

Hanno approfittato dell’assenza del proprietario per tentare di mettere a segno un furto in una abitazione all'Olgiata. E' accaduto intorno alle 2:30 della scorsa notte, ma la banda di topi d'appartamento non aveva fatto i conti con il sistema di videosorveglianza collegato con il cellulare del padrone di casa. Il tentativo in via Antonio Conti.

Furto appartamento Olgiata

Appena accortosi della presenza di tre soggetti sopra il balcone mentre tentavano di forzare la grata, il propritario di casa ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Flaminio Nuovo, hanno notato le luci di tre torce dall'interno dell'appartamento ed un uomo a fare da 'palo' arrampicato su un albero poco distante.

Fuga tra i prati

Visti gli agenti di polizia arrivare il ladro che svolgeva la funzione di 'sentinella', ha cominciato ad urlare in straniero invitando la banda di topi d'appartamento a darsi alla fuga. Usciti dalla casa i ladri sono quindi scappati velocemente in una vicina scarpata in direzione della via Cassia. Fermato uno dei quattro, un cittadino nato in Francia del 1971, lo stesso è stato poi arrestato. Nella casa presa di mira i poliziotti hanno poi trovato il 'piede di porco' usato dalla banda ancora inserito nella porta appena scassinata. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i tre sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.