Talenti: abbatte muro e saccheggia appartamento, 44enne in manette

Dopo un lungo e faticoso lavoro per smurare una grata, si è reso conto di aver sbagliato appartamento. Il ladro, un 44enne moldavo, però non si è perso d'animo e ha rubato tutto quello che c'era in casa: abiti, vasellame, argenteria, scatole in legno, pettini e persino una caffettiera.

E' successo a Talenti, che hanno chiamato il 112 Nue. In pochi istanti è giunta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha bloccato l’uomo mentre caricava i sacchi su un furgone.

Gli agenti del commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, hanno rintracciato il proprietario della casa svaligiata e gli hanno restituito il bottino.

Il 44enne è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziache, dopo aver convalidato l’arresto, ha imposto al moldavo di presentarsi giornalmente allo stesso commissariato.