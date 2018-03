Operaio ruba rame e termosifoni in una casa in ristrutturazione: "Non mi hanno pagato"

Ha prima sfondato la porta di un appartamento in fase di ristutturazione e, divelta la telecamera, ha rubato termosifoni e tubi in rame. Alla base del furto un mancato pagamento per una sua prestazione lavorativa. A finire in manette per furto in appartamento un uomo italiano di 40 anni. I fatti alle 11:00 del mattino in una casa di via Carlo della Rocca, zona Vigne Alessandrino - Torpignattara. Bloccato dagli agenti del commissariato Torpignattara di polizia il 40enne è stato poi arrestato.

Spaccio a Villa Gordiani

Sempre gli agenti del commissariato Torpignattara hanno arrestato un 28enne colombiano. Il giovane, fuggito alla vista dei poliziotti all'interno del parco di Villa Gordiani, al Prenestino, è stato raggiunto ed ammanettato dagli investigatori per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.