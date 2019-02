Operaio ruba nell'appartamento dove aveva svolto lavori: preso dopo la fuga

Erano entrati in un appartamento per saccheggiarlo. Dopo aver rubato gioielli in oro, però, l'abbaiare del cane e il sistema d'allarme entrato in azione hanno svegliato il proprietario di casa che ha così allertato i Carabinieri. E' successo la scorsa notte in località Le Rughe.

Dopo un'accurata ricerca in zona, i Carabinieri sono riusciti a bloccare i due ladri, mentre si erano nascosti nei dintorni dell'abitazione. Dopo averli perquisiti i militari sono riusciti a recuperare tutta la refurtiva. Successivamente da un confronto con il proprietario di casa, si è risaliti al fatto che uno dei due ladri aveva svolto dei lavori di manutenzione nell'abitazione della vittima, motivo per il quale conosceva l'esatto luogo dove erano nascosti i gioielli.

Dopo l'arresto, i due stranieri sono trattenuti ed accompagnati nella giornata odierna, presso il Tribunale di Tivoli per la celebrazione del rito direttissimo.