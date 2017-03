Grottarossa: ruba a casa di un'anziana, fermata ladra 14enne

E' stata sorpresa a rubare in un appartamento di una anziana 83enne, in via Flaminia Nuova. La ladra, nomade di appena 14 anni, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

La giovane, probabilmente in compagnia di altri complici riusciti a fuggire, aveva danneggiato la serratura della porta d'ingresso dell’appartamento in zona Grottarossa, riuscendo ad introdursi e a rubare vari oggetti in argento e del denaro contante.

Sfortunatamente per lei però un condomino, ha udito il trambusto ed è riuscito a bloccare solo la minore, nonostante la sua strenua resistenza ed a trattenerla.

I Carabinieri arrivati sul posto dopo pochi minuti hanno recuperato l'intera refurtiva, sequestrato gli arnesi utilizzati, hanno accompagnato la giovane in caserma e successivamente presso il centro di prima accoglienza dei minori di via Virginia Agnelli, a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.