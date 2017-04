Vanno alla messa di Pasqua, coppia di ladri gli saccheggia casa

Avevano approfittato della domenica pasquale per saccheggiare un appartamento a Labico. Un tentativo, però, sventato dai Carabinieri che nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato una coppia di ragazzi, lui di 21 anni e lei di 20, già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti, mentre stavano ripulendo una villetta.

La coppia dopo aver scavalcato il muro di cinta e forzato una porta finestra, con una certa abilità, si è introdotta all’interno di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari, che si erano assentati per andare in chiesa in occasione della messa di Pasqua.

I due alla vista dei Carabinieri sono fuggiti a bordo di una Peugeot, ma sono stati inseguiti e bloccati subito dopo. Dopo l’arresto i due sono stati condotti in Tribunale presso la competente Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e sottoposto il 21enne agli arresti domiciliari e la ragazza all’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia Giudiziaria nel comune di Roma.