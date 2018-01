Ladro minorenne si arrampica sul balcone e saccheggia appartamento

Si è arrampicato su un balcone di un palazzo in via Torre di Morena, ha forzato una porta finestra e si è introdotto in un appartamento. Così, ieri sera, un 16enne croato, senza fissa dimora, ha commesso un furto.

La proprietaria di casa, una ragazza 23enne di Morena, ha udito alcuni rumori provenire da una camera da letto, così, ha contattato il 112. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo, giunti sul posto in pochi istanti, hanno intercettato il ladro mentre fuggiva dall'abitazione con il malloppo di circa 2500 euro tra soldi contanti e gioielli in oro.

Bloccato il giovane, i Carabinieri hanno recuperato e restituito la refurtiva alla proprietaria e sequestrato un grosso cacciavite utilizzato per forzare la finestra. L'arrestato è stato portato in un centro di prima accoglienza minori a Roma.