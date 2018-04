Bottiglie di alcolici senza passare per le casse del supermercato: ladro in manette

E’ entrato all’interno di un supermercato di via Bernardino Alimena alla Romanina e lì ha prelevato 3 bottiglie di liquore nascondendole sotto il giubbotto. Ha oltrepassato le casse senza pagare cercando di allontanarsi. L’uomo, identificato per un georgiano di 37 anni, con vari precedenti di polizia, è stato bloccato da un commesso che ha telefonato al 112 NUE. Il tentativo nella mattinata di ieri 4 aprile. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina sono arrivati sul posto, hanno accompagnato lo straniero in commissariato dove è stato arrestato per furto aggravato.