Colpo grosso ai Parioli: rubati 45 abiti dall'auto di uno stilista, valore 1 milione di euro

Colpo grosso ai Parioli dove sono stati rubati 45 abiti di alta sartoria per un valore di oltre un milione di euro. Il furto nella serata di martedì dopo che ignoti hanno forzato le portiere di un'auto di proprietà di un noto stilista.

A chiamare la polizia è stato lo stesso stilista intorno alle 23:00 del 21 gennaio. Secondo quanto denunciato dall'uomo, la sua auto, una Fiat 500 di colore nero, era parcheggiata in via Guido D'Arezzo, nel cuore del quartiere del II Municipio. Forzate le portiere della vettura i ladri hanno fatto bingo trovandoci all'interno 45 abiti di alta sartoria, come denunciato dal fashion designer agli agenti.

Un guardaroba del valore di "oltre un milione di euro", come scritto nero su bianco nella denuncia che lo stilista ha po fatto agli agenti del Commissariato Salario di polizia.

Controllata la vettura alla ricerca di eventuali tracce, gli investigatori stanno visionando le immagini delle videocamere di sicurezza delle ambasciate e dei consolati che si trovano nella zona a caccia di elementi utili a dare un nome ed un volto ai 'predoni d'haute couture'.