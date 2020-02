Stacca le placche antitaccheggio e ruba abiti alla Coin per 1300 euro

Ladro alla Coin a San Giovanni. E' accaduto domenica pomeriggio quando i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno arrestato un 23enne georgiano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.

Intervenuti su richiesta del responsabile della sicurezza del magazzino di piazzale Appio, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo che, dopo aver prelevato dagli espositori numerosi capi di abbigliamento, ha forzato le placche antitaccheggio e li ha occultato all’interno di uno zaino.

Il ladro è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre la refurtiva, per un valore di circa 1.300 euro, è stata tutta recuperata e riconsegnata al negozio.