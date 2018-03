Furti nelle ville dell'Appia Antica: sorpresi in auto con il kit dei perfetti ladri

Erano impegnati in alcuni servizi di controlli straordinari volti a reprimere e prevenire il fenomeno dei furti nelle ville e nella abitazioni della via Appia Antica. In questo ambito i carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano, congiuntamente a quelli dell’8° Reggimento Lazio, hanno arrestato un romano di 53 anni, per evasione, e lo hanno denunciato a piede libero, in concorso con un romano di 65 anni, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Furti nelle ville dell'Appia Antica

I due, vecchie conoscenze delle Forze dell’Ordine, la scorsa sera mentre transitavano in via degli Eugenii, a bordo di un’auto, sono stati fermati per un controllo. Dopo averli identificati, i Carabinieri hanno approfondito il controllo poiché non convinti della motivazione addotta circa la loro presenza nella zona, considerati anche i loro precedenti. A seguito della perquisizione del veicolo i militari hanno rinvenuto e sequestrato, occultati nel bagagliaio, abbigliamento di colore scuro, sciarpa, guanti e cappello in pile, due radio ricetrasmittenti e vari arnesi da scasso.

Evasione dagli arresti domicialiri

I militari hanno anche appurato che il 53enne era sottoposto alla detenzione domiciliare, da cui si era allontanato arbitrariamente, senza nessuna autorizzazione. Per il 53enne è scattato l’arresto, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nuovamente presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari, in attesa del processo.