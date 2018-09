Rubano portafogli con 700 euro a una turista americana: in manette marito e moglie  

Stretta alla movida di Trastevere da parte dei carabinieri della compagnia Trastevere che insieme a quelli della Compagnia Speciale e dell’8° Reggimento Lazio hanno messo a segno una serie di controlli per contrastare attività illegali.

Manolesta in via della Lungaretta: in manette marito e moglie

Era seduta a bere un drink all’esterno di un locale in via della Lungaretta e non si è accorta di nulla. È stato così che una giovane turista americana è caduta vittima di due manolesta, un uomo e una donna di 38 e 37 anni, rispettivamente marito e moglie di nazionalità bosniaca. I coniugi approfittando del notevole affollamento nei pressi dei molti locali presenti, hanno sottratto con destrezza il portafogli, contenente documenti e oltre 700 euro.

Alla guida dell'auto senza patente

I militari hanno invece denunciato a piede libero un 39enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un coltello, occultato nel cruscotto della sua autovettura, e un 27enne croato sorpreso alla guida di un’auto sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. Dagli accertamenti dei militari è emerso che il veicolo, intestato ad un amico, risultava privo di copertura assicurativa e veniva sequestrato ai fini della confisca.

Spintona i carabinieri che gli chiedono le generalità

Denunciati a piede libero anche un 27enne romano che proferiva frasi oltraggiose nei confronti dei Carabinieri impegnati in alcuni accertamenti in piazza della Malva, e un 34enne dello Zimbabwe che, notato in atteggiamento sospetto e fermato per un controllo su ponte Sisto, opponeva resistenza rifiutandosi di dare proprie generalità fino a spintonarli nel tentativo, non riuscito, di guadagnarsi la fuga.

Numerosi controlli: 120 identificati

I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, inoltre, con l’ausilio del personale del N.A.S. di Roma e del I° Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 7.500 euro a 3 attività (due pub e un hotel) controllate nel cuore del quartiere. Durante la massiccia attività sono state controllate e identificate circa 120 persone e sono stati eseguiti accertamenti su 55 veicoli. I carabinieri hanno anche sanzionato 19 persone per la violazione dell’ordinanza sindacale perché sorprese a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via.