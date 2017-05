Furti ed atti vandalici nelle sedi del Servizio Giardini: "Offesa per tutta la città"

Furti e vandali in tre sedi del Servizio Giardini di Roma Capitale. E' accaduto la scorsa notte a Villa Paganini, Villa Carpegna e nell'area del VII Servizio Operativo Municipale (S.O.M.) con degli atti vandalici che hanno gravemente danneggiato le tre diversi sedi. La denuncia da parte degli stessi rappresentati del MoVimento 5 Stelle in Campidoglio.

ASSESSORA MONTANARI - "Una pesante offesa quella che stanotte ha subito il Servizio Giardini di Roma Capitale", denuncia in una nota Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale. "Sono stati riscontrati gravi danni alle suppellettili e ai mezzi operativi: un oltraggio al verde urbano e alla nostra città che non può e non deve passare inosservato. I fatti sono già stati denunciati. Carabinieri, Polizia di Roma Capitale e Polizia scientifica stanno indagando su quanto accaduto, affinché si possano perseguire i responsabili".

FIORE ALL'OCCHIELLO DELLA CITTA' - L'assessora alla Sostenibilità Ambientale prosegue: "Da sempre impegnato nella manutenzione delle aree verdi, il Servizio Giardini rappresenta un fiore all’occhiello della nostra città e per questo non merita di essere insultato così. Esprimo piena solidarietà e vicinanza ai nostri giardinieri che si occupano tutti i giorni, con competenza e capacità, della manutenzione ordinaria di parchi e ville, oltre 40 milioni di mq di verde pubblico, cui si aggiungono le cure da prestare agli oltre 800mila alberi in carico all’Amministrazione". "Non ci faremo certamente intimidire da questi atti di vandalismo - conclude Montanari - al contrario proseguiamo il nostro impegno e il Servizio Giardini continuerà ad operare in ogni occasione ordinaria e straordinaria con modalità h 24".

SCENARI INQUIETANTI - Perplessa su quanto accaduto a Villa Carpegna, Villa Pagini ed al VII SOM anche la Sindaca Virginia Raggi che su facebook commenta: "È inaccettabile ciò che è successo. È una ferita inferta a tutti i cittadini romani. Abbiamo denunciato questi episodi incresciosi alle Autorità. Carabinieri, Polizia scientifica e Polizia di Roma Capitale stanno già indagando su quanto accaduto. Vogliamo che i responsabili di questo vergognoso e premeditato gesto siano consegnati alla giustizia. Vogliamo che venga fatta chiarezza perché il fatto che siano stati compiuti degli atti vandalici nella stessa notte in diverse sedi del Servizio Giardini apre a scenari inquietanti".

RIVOLUZIONE CULTURALE - Il post della sindaca sulla propria fan page conclude: "A Roma serve anche una rivoluzione culturale. Una rivoluzione per far capire l’importanza dei beni pubblici. Ciò che è stato danneggiato questa notte appartiene a tutti noi. Ma una cosa è certa: non tollereremo altre offese alla nostra città e alla nostra comunità".

NON CI FAREMO INTIMIDIRE - Sempre sui social ha denunciato i fatti intimidatori anche il presidente della Commissione Ambiente M5s Daniele Diaco: "Si tratta di atti intimidatori gravissimi che cercano di minare l'operatività del Servizio Giardini. Noi vogliamo uscire gradualmente dalla logica degli appalti esterni. L'ultima richiesta di assunzione, tramite collocamento, di trenta giardinieri e' stata proprio una delle mosse di questa amministrazione per uscire dalla logica di esternalizzazione dei servizi. Noi andremo avanti, non ci faremo intimidire, anzi, cercheremo di migliorare il Servizio Giardini che è un fiore all'occhiello per la nostra città".