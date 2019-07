Termini: turisti derubati mentre caricano le valigie sui pullman

Predoni nell'area di arrivo e partenza dei bus turistici a Termini. La scoperta da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante che, sabato sera, hanno messo in atto una massiccia attività di controllo nell’area ridosso della stazione Termini e vie limitrofe, durata fino a notte fonda.

Il bilancio delle attività, a cui hanno preso parte anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, è di 6 persone arrestate.

I primi a finire in manette sono 3 cittadini romeni di 38, 39 e 43 anni, e una 26enne di origini serbe, per il reato di furto aggravato. I 4 sono stati arrestati dai Carabinieri, in due distinte operazioni, nei pressi della fermata degli autobus turistici di via Giolitti, mentre borseggiavano due famiglie di turisti, intente a sistemare le valigie nel vano portabagagli di un bus turistico.

Successivamente nella rete dei controlli dei Carabinieri è finito un cittadino della Costa D’Avorio di 25 anni, risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica Presso il tribunale di Roma, per reati inerenti gli stupefacenti.

Poco più tardi, in via Napoleone III, un romano di 24 anni, è stato fermato perché notato in atteggiamento sospetto. I Carabinieri dagli accertamenti effettuati tramite “ODINO”, - il tablet in dotazione alle pattuglie dei Carabinieri che permette di effettuare controlli alla banca dati in tempo reale - è risultato gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è stato subito bloccato e arrestato per il reato di evasione, perché sprovvisto di alcuna autorizzazione.

Dieci soggetti, tutti stranieri e senza una fissa dimora, sono stati intercettati dai Carabinieri in via Giolitti, nei pressi dei “Ballatoi” e, dopo l’identificazione sono stati tutti segnalati al Questore, per l’emanazione del “Daspo Urbano”.