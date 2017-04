Anagnina, in casa refurtiva rubata ai turisti alla stazione dei bus

Era diventato un vero e proprio incubo per i turisti e gli utenti del Terminal Anagnina. Ieri mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro lo hanno identificato e denunciato a piede libero con l'accusa di ricettazione. Si tratta di un 50enne cubano, senza occupazione e con precedenti.

A destare sospetti ai Carabinieri, sono stati i suoi continui spostamenti tra le banchine dei treni, l’area antistante lo stazionamento dei bus e la sua abitazione in via Cinquefrondi. Proprio nei pressi dell’appartamento, i militari sono intervenuti per controllarlo.

Quando i Carabinieri hanno trovato in suo possesso una carta d’identità peruviana, risultata falsa, e diverse banconote in valuta straniera, hanno deciso di approfondire gli accertamenti e di ispezionare la sua abitazione.

La perquisizione eseguita ha permesso di rinvenire numerosi oggetti di cui l’uomo non ha saputo giustificarne il possesso e che, da successivi accertamenti, sono risultati tutti rubati: 4 orologi di lusso, uno smartphone di ultima generazione, un personal computer, 5 borse da donna griffate, 5 portafogli, una macchina fotografica, 21 paia di occhiali di marca, 3 carte di credito intestate a cittadini stranieri, 2 confezioni di profumo, 3 blocchetti di buoni pasto intestate a diverse persone e altre banconote di valuta diverse. Tutta la refurtiva è stata sequestrata mentre l’uomo è stato denunciato.