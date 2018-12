Tufello: troppi furti nel quartiere, volantini anti ladri per allertare i residenti

Troppi furti nel quartiere. I residenti del Tufello, stanchi, provano a mettersi in guardia con il passaparola. Tra i portoni dei palazzi di via Monte Ruggero, via Sarandi e via Isole Curzolane sono apparsi una serie di cartelli per mettere in guardia chi vive in quei palazzi.

"Invitiamo tutti a vigilare, chiudere con attenzione le proprie abitazioni e assicurare le proprie auto. - si legge nel volantino all'esterno delle abitazioni firmato dai 'condomini incazzati' - Se notate qualcosa di sospetto contattate le autorità. Se diversamente cogliete qualcuno a rubare, fate pure una buca". Un modo come un altro per dire facciamolo sparire.

Poi, all'interno di uno dei palazzi, un altro: "Si pregano i condomini di stare attenti alle proprie finestre e chiudere bene il portone. Venerdì tardo pomeriggio sono entrati i ladri". Sui social le testimonianze abbondano. "Sono rientrato a casa sabato e ho notato le tapparelle forzate, fortunatamente non sono entrati", di Luca.

Tanti, poi, lamentano della scarsa illuminazione. Molti, invece, la mancanza di sicurezza di un quartiere che si sente abbandonato. "Domenica sono stati messi in fuga mentre stavano entrando dalla finestra di un appartamento al piano terra che affaccia su via Sarandi. Erano tre", racconta Alessio. Per Adriano si tratta di una banda: "Hanno rubato anche nel vicino campo sportivo e nel teatro. Sono entrati venerdì, hanno spaccato tutte le macchinette per rubare i soldi".