Ruba smartphone ad una turista sul tram numero 8, arrestato

Uno scippo in piena regola. E' quanto accaduto sul tram numero 8, infine, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato un marocchino di 40 anni, con numerosi precedenti e senza fissa dimora, che, approfittando dell’affollamento del mezzo, stava arraffando dalla giacca di una turista un costoso smartphone di ultima generazione.

I Carabinieri del Comando di piazza Venezia, invece, hanno arrestato tre ragazze e un ragazzo, tutti romeni, senza fissa dimora, di età compresa tra i 25 e i 29 anni e vecchie conoscenze delle forze dell’ordine. La banda è stata notata aggirarsi nei pressi di via Ottaviano ed è stata bloccata proprio mentre stava derubando del portafogli una turista statunitense.

In via Nazionale, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato un romeno di 41 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, pizzicato mentre si stava appropriando del portafogli di una turista in attesa alla fermata dell'autobus.