Prima l'aggressione alle spalle, poi il furto: i colpi di una coppia di ladri a Termini

Prima l'aggressione fisica, poi il furto. Tutto alle prime luci dell'alba. Agivano così due ladri, un 20enne e un 21enne del Gambia, nella zona fuori la stazione Termini tra via Turati e in via Giolitti.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 4:50 in via Turati, dove il 20enne ha avvicinato alle spalle un 59enne italiano e dopo averlo scaraventato a terra e colpito con calci e pugni, gli ha portato via lo smartphone e del denaro contante che aveva al seguito. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono giunti immediatamente sul posto ed hanno bloccato e arrestato il malvivente. La vittima è stata soccorsa e medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dove gli è stata riscontrata la lussazione della spalla sinistra, con 20 giorni di prognosi.

Poco dopo, verso le ore 5:10, i Carabinieri di un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Giovanni Giolitti dove l’altro cittadino del Gambia, di 21 anni, ha avvicinato una 40enne italiana che stava facendo una telefonata e, con una rapida mossa, dopo una piccola spallata, le ha sfilato il telefono dalle mani dandosi alla fuga. I militari lo hanno raggiunto e arrestato poco dopo, recuperando il telefono che è stato restituito alla vittima. Entrambi gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo.