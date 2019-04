Esquilino: furti sul bus 64, coppia di manolesta borseggia turista

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato il via ad una ennesima raffica di controlli nell’area compresa tra la stazione ferroviaria Termini, piazza dei Cinquecento, piazza della Repubblica, via Giolitti e in tutto il reticolo di strade che le collegano.

L’attività, a cui hanno preso parte anche i Carabinieri dell’8° Reggimento “Lazio”, del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Roma piazza Dante, ha portato all’arresto di 2 persone, un uomo e una donna italiani, per borseggio e alla denuncia a piede libero di altre 9 persone. I due arrestati, di 41 anni lui e 51 anni lei, conviventi, entrambi domiciliati in Toscana, con recedenti, sono stati sorpresi in piazza dei Cinquecento, a bordo di un autobus linea 64, subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad un turista spagnolo.

Otto delle persone denunciate, 4 cittadini romeni, un tunisino, un cittadino della Repubblica Togolese, un italiano e un pachistano, sono state sorprese mentre permanevano all’interno della stazione ferroviaria “Termini”, molestando i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo loro assistenza con insistenza pressi i distributori automatici di biglietti; una persona romena è stata denunciata per inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio emesso a suo carico.

Altre sette persone, due italiane, una romena, una marocchina, una senegalese, una della Repubblica Ceca, sono state sanzionate per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena la richiesta di emanazione del divieto accesso (cd. daspo urbano).