Tiburtina: turista borseggiata in stazione, bloccati i ladri

Continuano le attività straordinarie di controllo messe in campo dalla Polizia di Stato all'interno degli scali ferroviari della regione Lazio. Questa mattina due cittadini romeni di 40 anni sono stati bloccati dalla Polizia Ferroviaria alla stazione Tiburtina di Roma dopo un furto ai danni di una turista giapponese.

I due ladri, sulle scale mobile della stazione, hanno avvicinato la donna, rubato un grosso portafoglio nella sua borsa per poi fuggire. Ad allertare i poliziotti, un agente della sicurezza dell'Italpol presente a Tiburtina per il normale servizio di vigilanza. I due, identificati del personale PolFer, sono stati denunciati per furto.

Ieri 3 aprile, invece, le mirate attività della Polizia Ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili, hanno comportato capillari controlli in 55 stazioni della regione Lazio, oltre ad alcuni siti sensibili per la circolazione ferroviaria, con 501 persone controllate ed 11 contravvenzioni elevate.

Una particolare attenzione è stata rivolta ad evitare comportamenti anomali, quali la indebita presenza sulla sede ferroviaria, l’attraversamento binari ed altro, che spesso sono causa di incidenti gravi e investimenti mortali come accaduto oggi alla stazione Castro Pretorio della Metro B.