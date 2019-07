La banda dell'ombrellone: così derubavano turisti in spiaggia

Tre uomini ed una donna specializzati nel 'ripulire' i bagnanti del litorale del Comune di Fiumicino. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Civitevecchia ad arrestare e denunciare per furto aggravato una banda di cittadini sudamericani.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro sono intervenuti nei pressi della spiaggia libera dove una ragazza aveva subito il furto della propria borsa, mentre faceva il bagno. I militari hanno raccolto informazioni utili alla ricostruzione del fatto e hanno avviato le ricerche dei malfattori.

Poco dopo i Carabinieri hanno individuato 3 uomini e una donna, tutti cittadini sudamericani. La donna portava al seguito una borsa corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, con all’interno ancora tutta la refurtiva. I 4 sono stati quindi accompagnati in caserma.

A seguito degli accertamenti è emerso che due dei tre uomini erano già stati arrestati la settimana scorsa perché responsabili di furti sulla spiaggia con lo stesso modus operandi, mentre il terzo uomo era gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma perché responsabile di furto commesso a Roma nel mese di giugno 2019. La borsa è stata poi restituita alla vittima.

Dopo l’arresto, la donna è stata trattenuta in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, per rispondere del reato di furto, mentre i tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà per il medesimo reato. Il terzo uomo è stato inoltre arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale in esecuzione del citato Ordine di Carcerazione.