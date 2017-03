Portonaccio: rubava smartphone ai clienti del Qube, arrestato

Si è finto un cliente in cerca di divertimento. Una volta entrato alla discoteca Qube in via di Portonaccio ha approfittato della calca di persone per mettere a segno una raffica di furti, ai danni dei tanti frequentatori del locale che lasciavano le borse e le giacche sui divanetti.

FERMATO DALLA VIGILANZA - Il giovane, un cittadino del Gambia, di 25 anni incensurato, è stato scoperto dal personale della vigilanza interna che lo ha bloccato e consegnato ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno arrestato. La perquisizione dei Carabinieri ha consentito di trovargli addosso due smartphone che aveva già precedentemente rubato ad altri ignari clienti del locale.

SMARTPHONE AI PROPRIETARI - Il 25enne, dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Gli smartphone recuperati dai Carabinieri sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.