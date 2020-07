Metro A, ruba smartphone a una ragazza e lo rivende alla fermata

Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Pietro hanno arrestato 3 persone accusate, a vario titolo, di rapina e ricettazione in concorso.

I militari, impegnati in un servizio antiborseggio sulla linea A della metropolitana, hanno notato gli strani movimenti di un marocchino di 18 anni e hanno deciso di tenerlo d'occhio. Arrivato alla fermata di piazza Vittorio Emanuele II, il ragazzo si è incontrato con altre due persone, anche loro del Marocco di 44 e 45 anni, ai quali ha mostrato dei telefoni cellulari.

La trattativa è stata interrotta dall'intervento dei carabinieri: dagli accertamenti svolti è emerso che uno dei due cellulari era provento di una rapina messa a segno dal 18enne poche ore prima nella zona di Porta Maggiore, dove aveva aggredito una ragazza di 26 anni per sfilarle dalle mani lo smartphone.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Sono ancora in corso le verifiche sul secondo telefonino. Il 18enne è accusato di rapina aggravata, mentre i due connazionali dovranno rispondere di ricettazione in concorso. Sono stati tutti trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.