Ladri di scooter scappano alla vista della polizia, fermati ed arrestati

Furti di scooter all'Aurelio dove gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso “l’Ufficio addestramento al tiro e alle tecniche operative” della Questura, hanno arrestato due ladri. E' accaduto intorno alle 14:30 del 5 febbraio.

In particolare gli agenti, mentre transitavano in via Gregorio VII, sono stati fermati da un cittadino che gli ha segnalato, in una via adiacente, due persone che stavano armeggiando accanto ad alcuni motorini.

Quando i poliziotti si sono avvicinati, i due, entrambi romani rispettivamente di 54 e 34 anni, sono scappati uno a piedi e l’altro a bordo di uno scooter ma, dopo un breve inseguimento ed una colluttazione, sono stati bloccati ed arrestati: furto in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni sono i reati di cui dovranno rispondere.