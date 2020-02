"Correte, ci sono i ladri nel quartiere": l'allarme di un residente sventa doppio furto

"Correte, ci sono i ladri nel quartiere". E' questo l'allarme che un residente di via Candia ha lanciato al Numero Unico per le Emergenze permettendo ai carabinieri di arrestare due romeni di 24 e 29 anni. I fatti si sono consumati intorno alle 1:30 del 31 gennaio.

Il residente aveva notato i due mentre stavano rubando un'auto in sosta. Allertati, sono così giunti gli uomini dell'Arma che li hanno fermati sequestrando i loro arnesi da scasso.

Dalle indagini fatte poco dopo è poi emerso che i due, sfruttando dei lavori all'interno di un negozio in ristrutturazione, stavano facendo un buco nella parete per entrare nel vicino esercizio commerciale, quello della Vodafone per rubare tablet e smartphone.

I due, arrestati, sono stati condannati con il rito direttissimo a 1 anno e 4 mesi, più una multa di 600 euro a testa. La pena, sospesa, è stata poi commutata in obbligo di firma.