Furti di pneumatici in via Nemorense, arrestata coppia di ladri

Ladri di pneumatici al Salario. Sono stati gli agenti del Reparto Volanti a 'pizzicare' i due predoni in flagranza di reato in via Nemorense mentre erano intenti ad asportare le gomme di un’autovettura in sosta poco dopo le 4:30 della notte del 28 febbraio. I ladri, entrambi romani di 31 e 28 anni, sono stati arrestati e dovranno rispondere di furto aggravato.

Nel corso della stessa giornata, alle 15:00 sempre di giovedì, ancora la polizia ha arrestato altri due ladri a piazzale Ostiense, zona Piramide. I due hanno provato a darsi alla fuga dopo aver perpetrato furto su un’auto in sosta.

Dopo un breve inseguimento, i due, entrambi extracomunitari di 36 e 33 anni, sono stati rintracciati dagli agenti del Commissariato Celio e Colombo e arrestati per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.