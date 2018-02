Rubano pneumatici da auto in sosta: sgominata una banda

Erano specializzati a rubare pneumatici dalle auto in sosta. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno sgominato una banda, arrestando tre giovani, un uomo di 34 anni e due donne, una 21enne ed una 23enne, tutti residenti a Pomezia, con precedenti, con l'accusa di furto aggravato di pneumatici.

I militari nel corso della notte, nel transitare durante un servizio di controllo del territorio in via Copernico a Pomezia hanno notato i tre uomini che stavano tentando di asportare i pneumatici di una Fiat 500 parcheggiata lungo la strada.

I tre, che erano già riusciti a smontare i copri cerchioni ed a svitare i bulloni delle gomme ed avevano con se dei 'blocchi' di cemento su cui avrebbero adagiato l'autovettura una volta asportati i pneumatici, sono stati tratti in arresto e trasportati presso i loro domicili in attesa di processo con rito direttissimo. Proseguono le attività d’indagine volte a capire se i giovani abbiano in passato commesso analoghi reati.