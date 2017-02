Villa Borghese: derubano 20enne nel parco, arrestati dopo inseguimento

Prima il furto, poi la fuga ed infine l'arresto. Succede nel parco di Villa Borghese dove ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno colto in flagranza tre giovani romeni, di 19, 22 e 23 anni, senza occupazione e senza fissa dimora, mentre asportavano lo zaino ad un 20enne di Riano che stava trascorrendo qualche ora di relax nel parco.

I tre complici sono stati immediatamente bloccati e portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. In mattinata invece, i Carabinieri hanno bloccato un 36enne romano, già noto alle forze dell'ordine, che tentava di rubare una bicicletta in piazzale Flaminio, all’ingresso di Villa Borghese.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di forzare, con alcuni arnesi da scasso, la catena che legava la bicicletta alla rastrelliera porta-bici e sono intervenuti. Il fermato è stato denunciato e gli attrezzi sono stati sequestrati.