"Rubaci questi trucchi": 38enne prende ordinazioni via social e saccheggia i negozi del centro

Si spostava in treno da Castelnuovo di Porto, come un pendolare, per commettere furti su ordinazione tra le importanti vie dello shopping della Capitale. Un "ruba e fuggi" che i Carabinieri di San Lorenzo in Lucina hanno scoperto, interrompendo l’attività predatoria di una donna italiana di 38 anni. In base alle ordinazioni, entrava nei negozi e rubava gli articoli richiesti.

I Carabinieri, in servizio in abiti civili, hanno notato la donna, già nota alle forze dell’ordine, uscire a passo spedito da un negozio di cosmetici di via del Corso con una busta di grandi dimensioni e, insospettiti hanno deciso seguirla. Dopo l’ennesimo furto in un negozio di abbigliamento, i Carabinieri l'hanno bloccata e trovata in possesso di vari articoli a cui era riuscita a staccare le placche antitaccheggio, oltre a vari cosmetici.

Accompagnata in caserma, i Carabinieri hanno appurato che la 38enne, in meno di un’ora aveva rubato in 8 negozi, tra via del Corso e via delle Convertite ed è stata arrestata. Dovrà rispondere di furto aggravato continuato. Ai Carabinieri ha ammesso che i furti li eseguiva in base alle ordinazioni che riceveva da sue conoscenti tramite i social.