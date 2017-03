Svuotano la cassetta delle offerte di una statua votiva, arrestati

Cinquantaquattro euro: questo il totale delle offerte ad una statua votiva della Madonna che avevano appena rubato due ladri, un romano di 43 anni e un cittadino bosniaco di 29 anni proveniente dalla baraccopoli della via Pontina, entrambi con precedenti, prima di essere fermati dai carabinieri della Stazione Roma Porta ed arrestati con le accuse di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

FURTO DELLE OFFERTE - I due "soci" stavano dando l’assalto alla cassetta delle offerte posta ai piedi di una statua della Madonna posizionata in circonvallazione Gianicolense. Armati di un’asta metallica, i due uomini erano riusciti ad appropriarsi delle monete, per una somma complessiva 54 euro, frutto delle offerte dei fedeli che si raccoglievano in preghiera nei pressi dell’edicola votiva.

RITO DIRETTISSIMO - I militari li hanno visti in azione durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio e li hanno bloccati nonostante la loro strenua resistenza. Le monete sono state recuperate e sequestrate mentre i malviventi sono stati portati in caserma, dove attendono di essere sottoposti al rito direttissimo.